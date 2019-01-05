Vali Ali Hamza Pehlivan Cumhuriyet Caddesi Esnafını Ziyaret Etti
1 saat önce
Vali Ali Hamza Pehlivan Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti.
Vali Ali Hamza Pehlivan Cumhuriyet Caddesi
esnafını ziyaret etti.
Vali Pehlivan kentte faaliyet gösteren esnaflar ile görüşüp hasbihalde bulunmak üzere sık aralıklarla gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti. Cadde boyunca dükkanları bulunan esnafları dolaşan Vali Pehlivan vatandaşlar ve iş yeri sahipleri ile görüşerek görüş ve önerilerini dinledi, hayırlı iş ve bol kazanç temennilerini iletti. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:05 Kaynak: İHA
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