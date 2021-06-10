Üye Girişi
Vali Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Vali Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına Katıldı

10.06.2021 01:22
Vali Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına Katıldı, System.String[]

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına katıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan, Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek' Projesi kapsamında İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Şırnak Üniversitesi kampüs yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Takım Lideri Cleofe Guardigli, AB Delegasyonu heyeti ile Kurum Müdürleri katıldı. AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Ahmet Karan da videokonferans sistemi üzerinden toplantıya iştirak etti. Toplantıda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan, "Kıymetli Rektörlerim, Değerli DİKA Genel Sekreterim, Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın değerli yetkilileri, kurumlarımızın, sivil toplum teşkilatlarımızın, basınımızın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar. Bu güzel toplantı vesilesiyle sizleri içtenlikle, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bilindiği üzere Genç İstihdamın Geliştirilmesi Projesi kapsamında Değerlendirme ve arkadaşlarımızın da ifadesiyle Yönlendirme Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bu proje kapsamında Valiliğimizde ve Üniversitemizde bir toplantı gerçekleştirmiştik. Orada özellikle DİKA Genel Sekreterimiz ve Avrupa Delegasyonundan gelen katılımcılar ile birlikte arkadaşlarımız projenin içeriğiyle ilgili bizlerle bilgi paylaşmışlardı ve bu çalışmaların startı verilmişti. Orada da projenin içeriği itibariyle gerçekten çok güzel neticeler hedeflendiğini hep beraber görmüştük ve bu doğrultudaki dileklerimizi, temennilerimizi ve beklentilerimizi dile getirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada pandemi şartlarına rağmen projenin ilerlemiş olduğunu görmek, mesafeler kat edildiğini görmek hepimizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Her şeyden önce konu başlığı hepimizin sorumluluk alanına giren ve aslında hepimizi de heyecanlandıran bir konu. Çünkü, konu başlığı içerisinde gençlik ve istihdam var. Gençlik, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz değerlerimiz, istihdam da hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için büyük öneme haiz olan bir konu başlığıdır. Biliyorsunuz dünya kendi etrafında ve güneş etrafında dönen bir gezegendir. Dünyanın her bir tur atışında hayata ve insanlığa dair türlü çeşit gelişmelerin, değişmelerin bir ortamı içerisindeyiz. Teknolojik sahada, ilim sahasında her geçen gün yenilikler, yeni icatlar, yeni gelişmeler ve elbette ki yaşamın devamlılığı içerisinde de yeni sorunlar, bunların çözümüne yönelik ihtiyaçlar, beklentiler ve talepler zuhur ediyor. Dolayısıyla bu değişim süresi içerisinde özellikle sorumlu birimlerin, ülkelerin ve dünyanın geleceği ile ilgili adımları atması da gerekiyor. Bu adımlar içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeleri, hayata dair gelişmeleri iyi süzerek ona yönelik hazırlıklar yapmamız, geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi iyi yönlendirmemiz, iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu da çocuklarımızın, gençlerimizin erken yaşlardan itibaren eğitilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve bu becerileri doğrultusunda da yönlendirilmesi gerekiyor. Ülkemiz hızla gelişen ülkeler arasındadır. Geçtiğimiz onlu yıllarda özellikle girişimci olarak tanımlayacağımız yatırımcılar, istihdam konusunda çok fazla adım atamıyorlardı. Belki de bu konuda beklentiler karşılanamıyordu. Ama geldiğimiz noktada şunu işitmeye başladık: Biz daha fazla istihdam sağlamak istiyoruz ama istihdam beklentimizi veya bizim beceri, vasıf düzeyimizi karşılayacak işçi bulamıyoruz şeklinde yakarışlarla karşılaşıyoruz. Aslında bu ilk başta bir sorun olarak değerlendirilebilir. Bir yandan da gençlerimiz için fırsat olarak algılanabilir. Demek ki istihdam sahası mevcut demektir. Bununla birlikte bu istihdam sahalarına uygun yetenekte, beceride, vasıfta insan yetiştirmek gerekiyor. Yaygın eğitim gösteren okullarımızda, üniversitelerimizde ve bugün olduğu gibi istihdamın, istihdam olacak bireylerin yetiştirilmesine yönelik projelerde bu adımlar atılıyor ve atılacaktır. Aksi takdirde şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Artık istihdam edilecek kitleye veya edilen kitleye baktığımızda üniversite mezunu, belirli yeteneklere sahip kişilerin olduğunu görüyoruz. ve daha düşük vasıf gerektiren işlerde beceri düzeyinde düşük olduğunu, bununla birlikte kazanç düzeyinin düşük olduğunu, beceri, vasıflı işlerde kazanç yüksek iken diğerlerinde düşük olduğunu, iş dünyasındaki tabiriyle bunun mesleki kutuplaşma olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bu kutuplaşmanın ortadan kaldırılması her kademedeki çalışanların yeteneklerinin, bilgi ve beceri düzeyinin geliştirilmesidir. Memnuniyetle görüyoruz ki bu proje kapsamında çağımıza hitap eden, bilgisayar programlamadan grafik tasarımına, girişimcilikten sosyal medya veya dijital pazarlamaya kadar çok çeşitli başlıklar var. Bu başlıklar çoğaltılabilir, çoğaltılacaktır. Amaç, aslında sadece bugüne değil geleceğe de hitap edecek adımları atmaktır. Elbette bugünkü talep alanlarına, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin bugün talep ettiği alanlara yönelik öncelikle eğitimlerimizi vermekle birlikte öngörüde bulunarak dünyanın gelişim sürecinin nereye doğru ilerlediğini, hangi doğrultuda ilerlediğini de süzerek, değerlendirerek o doğrultuda eğitimlerin planlanması, öngörülmesi gerekiyor. Bu bağlamda yönlendirme de çok önemli. Elbette mesleki eğitim bu noktada ön plana çıkıyor. Özellikle ortaokul, lise çağlarında o alana yönlendireceğimiz çocuklarımızı çok iyi tahliye etmemiz gerekiyor. Bu konuda Milli Eğitim camiasına önemli vazifeler düşüyor. Çünkü biz, gençlerimizi yetiştirirken onların istekliliğini, arzusunu, heyecanını benimsememiz gerekiyor. Beceri kapasitesini veya gelişim kapasitesini, ilgi alanını ve beceri alanını da çok iyi tespit edip ona yönelik adımlar atmamız gerekiyor. İster kamuda ister özel sektörde olsun bilgi, birikim, isteklilik ve heyecan birbirini tamamlayan unsurlardır. Dolayısıyla gençlerimizi iyi gözlemleyip iyi tahmin edip onların kendilerine çalıştıkları alana, topluma ve hatta bütün dünyaya en faydalı şekilde yetişmesini ön görmemiz ve buna yönelik yeni adımlarımızı atmamız gerekiyor.

Bu ve benzeri birçok faydalı amaca hizmet ettiğini bildiğimiz, edeceğimize inandığımız bu proje de elbette kolektif bir çalışma anlayışı söz konusu. Projenin bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum. Burada bulunan, bulunmayan, video konferans yoluyla katılan tekraren ifade etmiş olalım Avrupa Birliğinin yetkililerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yetkililerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız adına bu işleri koordine eden DİKA Genel Sekreterliğimize ve bütün çalışanlarına -tabi paydaşı çok bugün Valilerimizi temsilen ben bulunuyorum- DİKA hizmet alanı veya DİKA yönetim kurulu adına hem Sayın Valilerimize hem Sayın Rektörlerimize Siirt Üniversitemizin Değerli Rektörüne, siz değerli katılımcılara, basın mensuplarımıza hassaten teşekkür ediyorum. İnşallah, bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen katkıyı ve katılımı hep birlikte yapacağız ve gençlerimizi hep birlikte en iyi şekilde yetiştireceğiz diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. " dedi. Rektör Erkan, Rektör Şındak, Genel Sekreter Alanlı ve AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Karan da birer konuşma yaparak TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi ile ilgili bilgi vererek görüşlerini paylaştı. Ardından Takım Lideri Cleofe Guardigli sunum gerçekleştirerek proje hakkında bilgi verdi. DİKA Genel Sekreteri Alanlı ile Takım Lideri Guardigli'nin soruları cevaplandırması ile program sona erdi. TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi ile Mardin, Batman, Siirt, Şırnak bölgesindeki 15-29 yaş aralığındaki gençlerin mesleki becerilerinin arttırılması ile genç istihdamının desteklenmesi amacıyla tasarlanan projede çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla, gençlerin beceri düzeylerinin artırılması, yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında hem gençlere, kamu kurumlarına ve sosyal ortaklar ve sosyal aktörler gibi yereldeki diğer paydaşlara hem de işverenlere ve işveren temsilcilerine yönelik eğitim programları yer almaktadır.

Projenin hedef grupları TRC3 Bölgesi'ndeki 15-29 yaş aralığındaki genç işsizler, TRC3 Bölgesi'ndeki 4 üniversitede eğitimine devam eden öğrenciler, İşverenler/işveren temsilcileri, Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi personeli, Dicle Kalkınma Ajansı personeli, Sosyal ortakların ve yerel aktörlerin personelidir. Eğitime katılacakların en az %25'inin genç kadınlardan oluşması yönünde bir kota belirlenmiştir. 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Proje, 01 Haziran 2023 tarihinde tamamlanacaktır. Ulaşılması beklenen sonuçlar; -TRC3 Bölgesi'nde kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplar gibi işsiz bireylerin ve işverenlerin mesleki becerilerinin iyileştirilmesi

-Genç istihdamı meselelerini ele almak üzere Dicle Kalkınma Ajansı, Üniversiteler ve TRC3 Bölgesindeki ilgili diğer yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

-TRC3 Bölgesi'nde kamuoyunun genç istihdamı meseleleri hakkındaki farkındalığının arttırılmasıdır. Proje; Mardin, Batman Şırnak ve Siirt olmak üzere TRC3 Bölgesinde yer alan dört ilde ve şartnamede Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep ve Manisa olarak belirlenmiş olan Türkiye'nin seçilmiş diğer illerinde uygulanacaktır. Bu eğitimlerin bir kısmında, özellikle mesleki eğitimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen eğitim modülleri kullanılacak ve eğitimler, il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezleri iş birliğinde verilecektir. Bu bağlamda proje, halk eğitim merkezleriyle iş birliği içerisinde verilecek eğitimler sonunda dağıtılacak MEB onaylı sertifikaların işverenler tarafından kabul görmesini sağlayacaktır. KOSGEB iş birliğiyle sunulacak uygulamalı girişimcilik eğitimleri de yine KOSGEB'in 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren e-öğrenme anlayışına uygun şekilde kurgulanacaktır. KOSGEB'in e-öğrenme anlayışına uygun olarak (5 gün) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecektir ve potansiyel genç girişimcileri desteklemeye yönelik olarak 5 günlük ek eğitim modülleri uygulanacaktır.

Proje; mesleki eğitimlerin ve kariyer rehberliği hizmetlerinin sunulması için DİKA ile MEB ve İŞKUR'un yanı sıra illerdeki dört üniversite arasında iş birliği protokollerinin hazırlanmasında kolaylaştırıcı rol üstlenecektir. Böylece, proje uygulama süresi boyunca gerçekleştirilecek çalışmaların sürdürülebilirliğine destek olunacak ve sürdürülebilirlik temin edilecek, söz konusu eğitim programlarının gelecekte aynı şekilde devam etmesi sağlanacaktır. İşe alım süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla eğitim müdahalesi kapsamında işverenlere de genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, mentörlük ve insan kaynakları yönetimi konularında eğitim verilecektir.

Projenin hayata geçirilmesi amacıyla WEglobal liderliğinde bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Konsorsiyum ortaklan İtalya'dan Archidata ve Trentina Kooperatifleri Federasyonu, Slovakya'dan Octigon ve Türkiye'den AYC Danışmanlık adlı kuruluşlardır.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına Katıldı

Ali Hamza Pehlivan, İstihdam, Türkiye, Siirt, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına Katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek 00:12 Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti 23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi 23:09 Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi
40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere meydan okudu 22:20 40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere meydan okudu S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez 21:58 S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı 20:37 Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı
MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı 19:05 İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı         
00:37
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu         
23:45
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons         
22:35
En yakınları gözaltında! Kayıp çifti öldürüp tandıra gömmüşler En yakınları gözaltında! Kayıp çifti öldürüp tandıra gömmüşler         
22:20
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor         
20:29
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı         
19:10
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 02:52:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement