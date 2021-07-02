Vali Ali Hamza Pehlivan, İkizce Jandarma Karakol Komutanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Ali Hamza Pehlivan, İkizce Jandarma Karakol Komutanlığını Ziyaret Etti

Valimiz Ali Hamza Pehlivan İkizce Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan İkizce Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Komutanlığa gelişinde Merkez İlçe Jandarma Komutan V. Yüzbaşı Kemal Keklik, İkizce Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Kemal Bandiz tarafından karşılanan ve karakolun birimlerini dolaşarak incelemelerde bulunulan Vali Pehlivan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı, Karakol Komutanı ve personele çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Vali Pehlivan'a, İl Emniyet Müdür V. İsmail Konuk ve İl Jandarma Komutan V. Yarbay Ali Bahadır Aslan eşlik etti.

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