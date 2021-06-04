Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdaresi Silopi Tır Parkı İşletmesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Ziyaretinde Vali Pehlivan'a, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar , AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

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