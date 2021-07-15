VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, CİZRE İLÇEMİZDE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, CİZRE İLÇEMİZDE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN\'IN EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, CİZRE İLÇEMİZDE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ
Son Güncelleme: 15.07.2021 02:12

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Cizre İlçemizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Cizre İlçemizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın eşi Fatma Yarka ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile birlikte gittiği Cizre'de, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nun eşi Nurten Sinanoğlu ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın eşi Eda Kuruca ile görüşen ve birlikte Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan'ı ziyaret eden Yıldız Pehlivan, Başkan Atan ile görüşerek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Mardin Caddesi üzerinde bulunan Seramik Atölyesini ziyaret eden Pehlivan Hanımefendi, atölyede yapılan çalışmaları inceledi, usta öğreticilerden bilgi aldı, atölyede çalışanlara kolaylıklar diledi.

Yıldız Pehlivan, son olarak Cizre Halk Eğitim Merkezi tarafından 100. Yıl İlkokulu'nda açılan Bez Bebek Sergisini gezerek Cizre İlçemizdeki ziyaretlerini sonlandırdı.

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN EŞİ YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, CİZRE İLÇEMİZDE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
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