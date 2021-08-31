VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU DÜZENLENDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın ev sahipliğinde, Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 99. yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Resepsiyon düzenlendi.

Şehr-i Nuh Otel'de gerçekleştirilen resepsiyonda Vali Pehlivan, masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle sohbet etti. 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.

Programda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan;

"Bugün bütün yurtta olduğu gibi Şırnak İlimizde de 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. Öncelikle bu bayramın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 30 Ağustos çok önemli bir tarih. Şanlı tarihimiz içerisinde dönüm noktalarından biri. Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasında başlatılan Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesinin zaferi. Malumunuz 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz başlatılıyor. Bu taarruz hazırlıkları bir yıl sürüyor. Bildiğiniz üzere o dönemde yurdumuzun her noktasında kurtuluş mücadelesi veriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu savaşa bizzat komutanlık yapmak suretiyle kazanılmasını sağlıyor. O meşhur emrini de orada veriyor: 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! ' Tıpkı Sakarya Meydan Muharebesinde 'Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. ' dediği gibi. Ordularımız ilerliyor, bir hafta gibi kısa bir sürede düşmanı püskürtüyor ve nihayet 9 Eylül'de, İzmir'de düşman denize dökülüyor.

Ağustos ayı, tarihimizde önemli dönüm noktalarının yaşandığı bir aydır. Biliyorsunuz 26 Ağustos'ta Malazgirt'te, Malazgirt Zaferinin 950. Yıl dönümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kutlamıştık. Biz de Bölge Valileri olarak oraya giderek bu coşkuya iştirak etmiştik. Bin yıldır bulunduğumuz bu topraklarda yoğun, cansiperane bir mücadele hep vardı, bugün de var. Yarın da şer odaklarına karşı mücadelemiz elbette devam edecek.

O gün cephede vatanımız için feda eden şehitlerimiz vardı, gazilerimiz vardı. Bugün de sınır boylarımızda, sınır ötesinde, üs bölgelerimizde canını vermeye hazır, nöbette bekleyen kardeşlerimiz, evlatlarımız var. Bugün bu bayramı icra edebiliyorsak kahraman Mehmetçiğimiz, Askerlerimiz, Komuta Kadememiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Jandarmamız ve Emniyetimizin yıllara sarih mücadeleleri sayesindedir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Bu vatanı aziz milletimiz için ebedi vatan edinmesi hususundaki kahramanca mücadeleleri ve nihayetinde şehitlik ve gazilik unvanı alan ecdadımızı da yine saygıyla, rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bugün görevinin başında olan kahramanlarımıza da hepimiz adına şükranlarımı ve üstün başarı dileklerimi sunuyorum.

O ruh kaybolmadı, kaybolmayacak. Bizi bölmek, parçalamak isteyenler başaramadı, asla başaramayacak. Biz zorluklarla mücadele ede ede daha da kenetleniyor, güçleniyoruz. Bu sayede geleceğe çok daha güvenle bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü mesajında da yer aldığı üzere teknolojik sahada, savunma sanayii sahasında ortaya konulan eserleri hepimiz memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bunları kendi bağımsızlığımızı, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek için bulunduruyoruz. Kimsenin ülkesinde, toprağında asla gözümüz olmadı ama kendi toprağımıza göz dikenlere de devlet ve millet olarak müsaade etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Bizim devletimiz, medeniyetimiz dünyaya barışı, huzuru getirmek için hep var oldu. Bundan sonra da var olacak. Bunu bozmaya çalışanlar da müstahakkı neyse onunla karşılaşacak. " dedi.

Konuşmalarının ardından Vali Pehlivan, Cudi Dağında Sefine Bölgesinde görev yapan Komandolarımızı arayarak Şırnak halkının selamlarını iletti, bugün olduğu gibi Şırnak İlimizde huzur ile yapılan etkinliklerde önemli rol üstlenen Kahramanlarımıza görevlerinde üstün başarılar diledi.

Program, toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.