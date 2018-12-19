Vali Ali Hamza Pehlivan, Sancaktepe Köyü'nü Ziyaret Etti
56 dakika önce
Vali Ali Hamza Pehlivan, çeşitli programlara katılmak üzere Bayburt'a gelen Samsun Valisi Osman Kaymak ve Yargıtay Onursal Başkanvekili Abdulkadir İlhan ile Vali Kaymak ve İlhan'ın doğdukları köy olan Sancaktepe'yi ziyaret etti.
Vali Ali Hamza Pehlivan
, çeşitli programlara katılmak üzere Bayburt
'a gelen Samsun
Valisi Osman Kaymak ve Yargıtay
Onursal Başkanvekili Abdulkadir İlhan
ile Vali Kaymak ve İlhan'ın doğdukları köy olan Sancaktepe
'yi ziyaret etti.
Vali Pehlivan, Vali Kaymak ve Başkan İlhan'dan oluşan heyet Sancaktepe'ye gelişlerinde Köy Muhtarı Adnan Dursun ve köy sakinleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından köy odasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan, Vali Kaymak ve Başkan İlhan hemşerileriyle bir süre sohbet ederek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.
Köyde gerçekleştirdikleri bir dizi ziyaretin ardından programını sonlandıran heyete Belediye Başkanı Mete
Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes
Akar, Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Prof. Dr. Tevhit Ayengin eşlik etti. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:16 Kaynak: İHA
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