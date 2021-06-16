Vali Ali Hamza Pehlivan, Şehri Nuh Ortaokulunda Şehit J. Kd. Yüzbaşı Mustafa Erdal Kütüphanesinin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte 2017 yılında Şehit olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın isminin verildiği Kütüphanenin açılışına katıldı. Şehri Nuh Ortaokulunda Şehidimizin değerli eşi Emine Erdal'in de ikamet ettiği Ankara'dan gelerek katıldığı programda Şehit J. Kd. Yüzbaşı Mustafa Erdal ve bütün şehitlerimiz için dualar edildi. Programda konuşan Vali Pehlivan,

"1 Ekim 2017 tarihinde Şırnak-Cizre yolunun güvenliğini sağlamaktayken Şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal kardeşimizin adını ve hatırasını yaşatmak için kurulan kütüphanenin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Bugün vesilesiyle şehidimiz Mustafa Erdal kardeşimizin kıymetli eşi Emine Erdal hanımefendi de aramızda bulunuyor. Öncelikle kendisine İlimize hoş geldiniz, diyorum, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Böyle anlamlı bir vesileyle aramızda oldular. Şehidimiz kahraman Jandarmalarımızdan biriydi. Bugün Cizre-Şırnak yolunda güvenlik içerisinde seyahat edebiliyorsak, oradaki tüneller, viyadükler tamamlanabildiyse, devletimiz yatırımı hayata geçirebildiyse Mustafa kardeşimiz gibi nice şehitlerimizin, vatan için, birlik ve beraberliğimiz için, şanlı bayrağımız için, devletimizin ve milletimizin güçlü geleceği için canını seve seve feda eden aziz Şehitlerimiz sayesindedir. Allah'ın izni, yardımı ve kahramanlarımızın gayretiyle bugün hem İlimizde hem bölgemizde ve hem de ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz hepimiz için Milletimiz için çok kıymetli. Şehitlerimizi gönlümüzde, zihnimizde yaşatıyoruz. Bununla birlikte onların adının gerek bugün olduğu gibi kütüphanelere gerekse muhtelif yapı veya mekanlara verilmesi, ölümsüz olan şehitlerimizin isimlerini yaşatmak adına ailelerine bir teselli payesi oluyor. Bugün buna vesile olabildiysek ne mutlu. Onun ismi zaten yaşayacak. Hatıralarda var olacak. Ondan bayrağı devralan arkadaşları, şanlı bayrağımızı asla yere düşürmeyecekler, bu uğurda mücadeleyi sürdürüyorlar ve sürdürmeye devam edecekler. Bu vesileyle öncelikle teşriflerinden dolayı Emine hanıma teşekkür ediyorum. Şehidimizin 6 yaşındaki evladı Talha Mert inşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olarak yetişecek. Hangi sahada olursa olsun babasının bayrağını o teslim alacak, nöbeti devam ettirecek. Bütün Şırnaklı hemşehrilerimiz adına daha küçük yaşlarda olduğu için buraya gelememiş olan şehidimizin evladına sevgilerimizi iletiyoruz. Allah, Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal kardeşimize ve bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bizleri de onların hatıralarına layık olmayı nasip eylesin. İnşallah onların hatıralarına layık olabiliriz. Tekrar teşekkür ediyor ve kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum. " dedi. Şehit eşi Emine Erdal ise Şehit olan eşi Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ı, hatıralarını anlatırken hem duygulandı hem duygulandırdı. Kütüphanenin oluşturulmasında, kitapların ve diğer kütüphane malzemelerinin temin edilmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, emek verenlere ayrı ayrı teşekkür etti. Ardından Vali Pehlivan, beraberindeki heyetle birlikte hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle Şehit J. Kd. Yüzbaşı Mustafa Erdal Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphane açılışı programına Vali Pehlivan ve eşi Hanımefendi ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Meteler Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Ars, Şehidimizin değerli eşi Emine Erdal, Şehidimizin silah arkadaşları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.