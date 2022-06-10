Vali Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde incelemelerde bulundu

10.06.2022 13:33
Vali Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde incelemeler yaptı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde incelemeler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan ziyaret ettiği Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok'tan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pehlivan, sonrasında Silifke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti'nin toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Pehlivan, ilçenin potansiyeli için sanayi yatırımlarının önem taşıdığını belirterek, "Burada atacağımız her adım, kuracağımız fabrika, üreteceğimiz ürün, istihdam edeceğimiz insan ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlama anlamına gelmektedir. Görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. İlçemizi ve ilimizi hep birlikte, bütün enerjimizle daha ileriye taşıyacak adımlar atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, ilçedeki programları kapsamında Silifke Kalesi'ndeki arkeolojik çalışmalar ile Taş Köprü'deki restorasyon işlemlerini inceledi, Kazım Karabekir ve Menderes caddelerinde de esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, Abdullah Aslaner, Mersin, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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