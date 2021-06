Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediyesi Kültür Yayınları Kitap Tanıtım Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediyesi Kültür Yayınları Kitap Tanıtım etkinliğine katıldı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Pehlivan ile birlikte 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Dr. Ahmet Gülenç; yazmış olduğu, Şırnak Belediyesi bünyesinde Şırnak Belediyesi Kültür Yayınlarının çıkardığı ikinci kitap olan "Osmanlıdan Cumhuriyete Şırnak Tarihi"nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Programda bir konuşma yapan Vali Pehlivan: "Geçen yıl Şırnak Belediyesi Kültür Yayınları tarafından çıkartılan ilk kitabın tanıtım programını da yine birlikte gerçekleştirmiştik. Şimdi de ikincisine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Dr. Ahmet Gülenç hocamızın kitabı vesilesiyle İlimizde kültürel sahada atılan, bundan sonra da atılması planlanan adımları değerlendirme fırsatı elde etmiş oluyoruz. Bir buçuk yıldır devam eden pandemi şartlarına rağmen çok şükür kamu yatırımları kesintisiz devam etti. Alt yapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları, eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan gençlik spor ve sosyal hizmetlere kadar birçok sahada devam etmekte olan projeler tamamlandı, tamamlanıyor. Yeni projeler de bir bir hayata geçiyor. Bu projeler devam ederken bir yandan da kültürel sahada çalışmaların yapılması elbette hepimizi mutlu ediyor. Yine pandemi şartlarına rağmen birçok vesileyle bir araya geldik. Bir araya gelme vesilelerimizin de sadece bir konuda, bir alanda, tek başlıkta değil çok çeşitli konularda olmasının, Şırnak İlimize değer katacak birçok konuda bir araya gelmenin de ayrıca memnuniyetini hep birlikte yaşıyoruz. Birkaç hafta önce yine bu salonda 'Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu' için bir aradaydık. Sonrasında Ulusal Cudi Cup Tenis Turnuvası, bu geçtiğimiz hafta sonu da bisiklet festivali yaptık. Şırnak'ta 4. ulusal faaliyetimizdi. Temmuz ayında da inşallah 5. ulusal faaliyetimizi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bir yıl içerisinde 5 ulusal ve bir de uluslararası etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu çalışmalar ileri dönük olumlu işaretler veriyor. Bu durum hiç şüphesiz yakalamış olduğumuz güvenlik ve huzur iklimi sayesinde oluyor. Bunu her vesileyle dile getiriyor, toplumun her kesimiyle bu huzur iklimine sahip çıkacağımızı her defasında adeta akdediyor, bunun sözünü birbirimize veriyoruz. Görüyoruz ki huzur ortamı var olduğu sürece çocuklarımız, gençlerimiz çok daha huzurlu ortamlarda faaliyetlere dahil olabiliyor, yaşamlarını daha mutlu bir şekilde devam ettirebiliyorlar. Bundan sonra da adımlarımız inşallah hep birlikte daha aydınlık, daha güzel yarınlara doğru olacak. Kültürel faaliyetler de bu sürecin olumlu somut göstergeleri arasında yer almaktadır. Bir yandan mücadele devam ediyor. İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin çok daha güvenli hale gelmesi hususunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bütün Bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşları yoğun bir çaba içerisindedir. Bir yandan bu alanda çabalar yoğunlaşırken bir yandan da yatırım sahasında, kamu yatırımları, çalışma ve faaliyetler giderek artıyor, artmasıyla birlikte de yakalamış olduğumuz güvenlik ve huzur ortamı inşallah çok daha kalıcı hale geliyor. Şırnak Belediyemizin birinci derecede sorumlu olduğu hizmet alanlarıyla birlikte kültürel sahada adım atması çok önemli. Özellikle de içinde yaşamış olduğumuz İlimizin tarihine ışık tutacak faaliyetler, bilimsel çalışmalar, kitaplar ve bununla bağlantılı seminerler, konferanslar da gençlerimizin, yeni neslin kendi kültürünü, tarihini, coğrafyasını tanıması konusunda katkı sağlayacaktır. Elbette ki Şırnak Üniversitemizin bilimsel sahada çok güzel çalışmaları var. Buna Belediyemizin de iştirakte bulunması bütün vatandaşlarımıza güzel mesajlar veriyor. Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Şırnak İlimizin de derin bir tarihi var. Kültürlerin, medeniyetlerin yaşadığı, başta Nuh tufanı, Hz. Nuh'un gemisi hikayesi olmak üzere pek çok tarihi gelişme Şırnak İlimizde yaşanmıştır. Bunların öğrenilmesi, bilinmesi, gençlerimiz tarafından idrak edilmesi elbette fayda getirecektir. Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine de fayda sağlayacaktır. Nitekim medeniyetler köklerinden güç alarak ayakta dururlar. Şırnak'ta yaşayan hemşehrilerimizle birlikte tarihe yaptığımız yolculukta bizim temsil ettiğimiz değerlerimizin her zaman birlik ve beraberliği, hoşgörüyü, kardeşliği simgelediğini, önceliklendirdiğini göreceğiz. Bütün bunlar her çağda ihtiyacımız olan hasletlerdir. Gerek dün gerek bugün gerekse yarın da dört elle sarılmamız gereken hasletlerdir. Bunu yaptıkça daha da güçleneceğiz. Hiçbir şer odağı gençlerimizin, çocuklarımızın zihnini kurcalayamayacak. Bilen toplum, bilen birey, idrak eden toplum, idrak eden birey insani, milli ve manevi değerlerini öğrendikçe, ona sahip çıkacak ve bunun dışında şere, kötülüğe sürükleyen hiçbir akıma kapılmayacaktır.

Bu duygularla yayın evini kurmuş olması hasebiyle başta Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Şırnak İlimizde kültürel sahadaki çalışmaların artarak devamını temenni ediyorum. Osmanlıdan günümüze Şırnak'ı tarihsel bir bakış açısıyla, değişik boyutlarıyla ele aldığı için Ahmet Hocamıza da teşekkür ediyor ve kutluyorum. " diye konuştu.

Başkan Yarka ise Belediye olarak planladıkları işleri birer birer hayata geçirmekte olduklarını, Vali Pehlivan'ın da Şırnak'a Vali olarak atanmasının ardından kentte günbegün değişimler yaşandığını; Şırnak'ın ilklerle, etkinliklerle anılmaya başladığını ifade etti. Şırnak'ın çok güzel hizmetlere layık olduğunu belirten Başkan Yarka, "Kültürümüzü, geçmişimizi, gelenek göreneklerimizi inşallah kitaplar vasıtasıyla evlatlarımıza aktaracağız. " dedi.

Rektör Erkan ise yaptığı konuşmada Şırnak'ın dünden bugüne yaşadıkları, bugüne ve yarınlara ilişkin beklentileri doğrultusunda atılan adımlar ve elde edilmeye başlanan güzel neticelerden bahsetti.

Programın sonunda Dr. Ahmet Gülenç, yazmış olduğu "Osmanlıdan Cumhuriyete Şırnak Tarihi" adlı kitabını imzalayarak protokole ve katılımcılara takdim etti.