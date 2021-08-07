VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞIRNAK DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEME VE DENETLEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞIRNAK DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEME VE DENETLEMELERDE BULUNDU

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞIRNAK DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEME VE DENETLEMELERDE BULUNDU
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Devlet Hastanesini ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Devlet Hastanesini ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hastane çevresi ve hastane bünyesinde hizmet veren birimleri tek tek gezen Vali Pehlivan, yürütülen çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük ve hastane yetkililerinden bilgiler aldı.

Tedavileri devam eden hasta ve hasta yakınlarıyla da görüşen Vali Pehlivan, durumları hakkında doktorlardan bilgiler aldı, hastalara acil şifalar diledi.

İnceleme sonrası hastane yönetimiyle hastanenin genel durumu hakkında toplantı gerçekleştiren Vali Pehlivan, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi döneminde özveri ve fedakarlıkla yapmakta oldukları hizmetlerden dolayı milletçe müteşekkir olduğumuzu ifade etti; sağlık hizmetlerinin 365 gün 7-24 esasına göre kesintisiz devam eden bir kamu hizmet alanı olduğunu, şifa kapısı hastanelerimizde gerek tertip düzen, gerek iş ve işlemlerin zamanında, etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve gerekse vatandaşlarımıza devletimizin şefkat yüzünün samimiyetle gösterilmesi hususlarındaki hassasiyetin bütün çalışanlar tarafından daim kılınmasının hayati öneme haiz olduğunu belirtti, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞIRNAK DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEME VE DENETLEMELERDE BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ŞIRNAK DEVLET HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK İNCELEME VE DENETLEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
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