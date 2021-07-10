VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, "TELAFİDE BEN DE VARIM" ETKİNLİKLERİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte Kaymakam Çeşme İkokulu-İmamhatip Ortaokuluna ziyaret ederek "Telafide Ben de Varım Etkinlik Günleri"ne katıldı.

Vali Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamaya başladığı "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında gerçekleştirilen "Etkinlik Günleri"nde öğrencilerle bir araya geldi, yaptıkları faaliyetler, etkinlikler ve deneyler hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldı, bazı etkinliklere iştirak etti.