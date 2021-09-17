VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, TPAO ŞEHİT ESMA ÇEVİK-1 KUYUSUNUN ÜRETİME ALINMASI TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, TPAO ŞEHİT ESMA ÇEVİK-1 KUYUSUNUN ÜRETİME ALINMASI TÖRENİNE KATILDI

17.09.2021 02:51
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, TPAO ŞEHİT ESMA ÇEVİK-1 KUYUSUNUN ÜRETİME ALINMASI TÖRENİNE KATILDI

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 2019 yılında Şırnak İdil'de Şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in isminin verildiği ve günlük 400 varil petrol üretiminin yapıldığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şehit Esma Çevik-1 Kuyusunun Şırnak Merkez Akçay Köyü'nde gerçekleştirilen...

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 2019 yılında Şırnak İdil'de Şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in isminin verildiği ve günlük 400 varil petrol üretiminin yapıldığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şehit Esma Çevik-1 Kuyusunun Şırnak Merkez Akçay Köyü'nde gerçekleştirilen Üretime Alınması Törenine katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen programda, İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından Aziz Şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden Gazilerimizin ruhuna ithafen dua edildi. Programda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan;

"Siftah Gabar'dan, bereketi Allah'tan"

Keşif haberini mutlulukla karşıladıklarını belirterek, "Şırnak İlimizde bir ilk yaşanıyor. Devletimizin, başta güvenlik birimleri olmak üzere, teröre karşı kararlılıkla ortaya koyduğu mücadeleler neticesinde bölgemizde ve ilimizde yakalanan güvenlik ve huzur iklimi her sahada meyvelerini vermeye devam ediyor. Farklı lokasyonlarda sürdürülmekte olan araştırma çalışmaları kapsamında ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak böylesi önemli keşifler yapılması hepimizi gururlandırıyor. Kuyuya Şehidimiz Esma Çevik'in adının verilmesi ise büyük bir anlam taşıyor. Sayelerinde bugün bu faaliyetleri güvenle yapabildiğimiz bütün Şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Yapılan keşfin, açılan petrol kuyusunun hayırlı olmasını, artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Enerji Bakanlığımıza, TPAO Genel Müdürlüğümüze ve ilgili ekiplerine, sürecin başından beri çalışmalara nezaret ederek güvenliği sağlayan güvenlik birimlerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise;

"Şırnak ili sınırları dahilinde, Cudi Bölgesinde yeni bir sahada, daha önce aranmamış bir bölgede, ilk kez ekonomik bir petrol keşfi gerçekleştirerek kuyumuzu üretime almış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Üretime alınan Şehit Esma Çevik-1 Kuyusunun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. " diye konuştu. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da konuşma gerçekleştirerek "Ne mutlu ki bu günleri gördük, İlimizde petrol bulunması Şırnaklılar olarak hepimizi heyecanlandırdı, bu keşfin İlimize ve ülkemize inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, petrol vanasını açarak Esma Çevik-1 Kuyusunun üretim startını verdi.

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Kaynak: Habermetre

Ali Hamza Pehlivan, Petrol, Şehit, TPAO, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, TPAO ŞEHİT ESMA ÇEVİK-1 KUYUSUNUN ÜRETİME ALINMASI TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

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