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Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasının Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasının Açılış Törenine Katıldı

04.07.2021 15:08
Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasının Açılış Törenine Katıldı, System.String[]

#Şırnak İlimizde 1 - 7 Temmuz tarihleri arasında 60 İlden 1000'in üzerinde sporcu olmak üzere toplam 1500 kişinin katılımıyla Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası gerçekleştiriliyor.

#Şırnak İlimizde 1 - 7 Temmuz tarihleri arasında 60 İlden 1000'in üzerinde sporcu olmak üzere toplam 1500 kişinin katılımıyla Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Spor Salonunda şampiyonanın açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program, gençlerin hazırladığı halk oyunları gösterimi ile devam etti.

Halk oyunları gösterimi sonrası müsabakaları takip eden Vali Pehlivan, protokol üyeleri ile birlikte dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Programda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan;

"Şırnak, nam-ı diğer Şehr-i Nuh olarak burada, bu güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmanın hep birlikte sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Şu anda İlimizde 60 ilden 1500 katılımcı var. Öncesinde de pandemi şartlarına rağmen organizasyonlarımız oldu. Bu 5. ulusal organizasyonumuz. İlk niteliği taşıyan yamaç paraşütü, rafting, tenis ve bisiklet organizasyonları yaptık. Bununla birlikte bu organizasyonumuz da bünyesinde ilkleri barındırıyor. İlimizde bu kadar yoğun, bu kadar çok ilden katılımla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Şırnak olarak 60 ilden gelen sporcularımızı misafir etmekten dolayı ziyadesiyle mutluyuz. Belki gelirken akıllarında farklı düşünceler vardı. Ben inanıyorum ki 60 ilden gelen 1500 katılımcımız, sporcumuz, antrenör ve hakemlerimiz bundan sonra birer Şırnak gönül elçisi olacak. İkamet ettikleri ve gittikleri her yerde, spor organizasyonları vesilesi ile yaptıkları seyahatlerde karşılaştıkları insanlara Şırnak'ımızı, Şırnak'ın hikayesini, Nuh'un gemisinin hikayesini anlatacaklar. Hz Nuh'un gemisinin hikayesinde kardeşlik var, iyilikler, güzellikler var, birlik ve beraberlik var, hoşgörü var. Sporda da bunlar mevcut. Sporun birleştiriciliği, bir araya getirme anlayışı, takım ruhu, dayanışma anlayışı bugün olduğu gibi çeşitli illerden, hatta ülkelerden değişik organizasyonlarda kişileri, spora gönül verenleri bir araya getiriyor. Bizde Şırnak olarak, ülke genelinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde her alanda yoğun bir şekilde hayata geçirilen kapsamlı yatırımlarla birlikte bu organizasyonların da giderek artmasını çok önemsiyoruz.

Yıllar içerisinde bir yandan başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere terörle yoğun mücadeleler verildi. Bununla birlikte sayısız yatırımlar da hayata geçti. Bunlar içerisinde gençlik ve spor alanında yapılan yatırımlar önemli bir yer tutuyor. Sadece son 3 yılda ilimizde yaklaşık 150 Milyon TL değerinde gençlik spor yatırımı hayata geçirildi. Artık her ilçemizde yüzme havuzlarından gençlik merkezlerine, semt sahalarına kadar spor altyapısı gelişiyor. Bu sayede de biz organizasyonlar yapabiliyoruz. İnanıyorum ki bu yolda ilerlediğimizde Şırnak, spor şehri olmaya namzettir. Bu organizasyonlar da bizim bu yolda daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır.

Bu duygularla ilimize teşrif eden bütün sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize tekrar, 'hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ' diyorum. Bu organizasyonların hayata geçmesindeki daimi desteklerinden dolayı başta sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza İlimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu tür faaliyetlerin artması için destek veren sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İlimizin evladı sayın Kickboks Federasyonu Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.

Şırnak ailesi olarak biz, Valiliğimiz, Belediyemiz, üniversitemiz, bütün kurum ve kuruluşlarımızla, gençlerimizle, Şırnaklı hemşerilerimizle birlik beraberlik içinde bu tür organizasyonları hayata geçirmeye inşallah devam edeceğiz. Sizleri en içten duygularla, sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Şampiyonamızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. " dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de birer konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Açılış programına Valimiz Ali Hamza Pehlivan ile birlikte 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Cumhuriyet Başsavcı V. Mehmet Fatih Kurt, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Emniyet Müdür V. İsmail Konuk, İl Jandarma Komutan V. Yarbay Ali Bahadır Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, TSO Başkanı Osman Geliş, MHP İl Başkanı Halil Tatar, sporcular ve vatandaşlar iştirak etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasının Açılış Törenine Katıldı

Münir Karaloğlu, Kick Boks, Türkiye, Şırnak, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasının Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika


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