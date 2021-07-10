Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İl Merkezimize bağlı Yeni Arslanbaşar Köyü Kaymakam Çeşme Mezrasını ziyaret ederek koronavirüsle mücadelede gerçekleştirilen aşılama çalışmalarını denetledi.
Kaymakam Çeşme Köyü Camii'nde Cuma Namazını eda ettikten sonra köy halkı ile hasbihalde bulunan Vali Pehlivan, aşılama çalışmalarının gidişatı hakkında sağlık ekibinden bilgi aldı, vatandaşlarımızdan aşılama konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi, sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, YENİ ARSLANBAŞAR KÖYÜ KAYMAKAM ÇEŞME MEZRASINDA AŞILAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ - Son Dakika