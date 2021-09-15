VALİ PEHLİVAN, TPAO GENEL MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN İLE BİRLİKTE ATAK-1 LOKASYONU NOV-1500/5 SONDAJ KULESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve beraberindeki heyet ile birlikte Silopi İlçemizde, Türkiye-Suriye- Irak sınırının kesiştiği noktada bulunan ATAK-1 Lokasyonu NOV-1500/5 Sondaj Kulesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Sondaj Kulesi ve yapılan petrol sondaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı, kule ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret programına Vali Pehlivan ve TPAO Genel Müdürü Bilgin ile birlikte Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Turkish Petrolium International Company (TPIC) Genel Müdürü Edip Müyesseroğlu, 172. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Çetin Kaya, TPAO Genel Müdür Yardımcıları M. Ferruh Akalın, Abdurrahman Tiryaki, Yücel Atalay, İş Güvenliği Daire Başkanı Erkan İnce, Başdanışman Ufuk Hacıahmetoğlu, TPAO Arama Daire Başkan Yardımcısı Ali Rıza Toygar, Silopi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılıç, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ve Arama Müdürü Gülsüm Burcu Günal, TPAO ve TPIC yetkilileri eşlik etti.