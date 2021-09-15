VALİ PEHLİVAN, TPAO GENEL MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN İLE BİRLİKTE ATAK-1 LOKASYONU NOV-1500/5 SONDAJ KULESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

VALİ PEHLİVAN, TPAO GENEL MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN İLE BİRLİKTE ATAK-1 LOKASYONU NOV-1500/5 SONDAJ KULESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

15.09.2021 01:54

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve beraberindeki heyet ile birlikte Silopi İlçemizde, Türkiye-Suriye-Irak sınırının kesiştiği noktada bulunan ATAK-1 Lokasyonu NOV-1500/5 Sondaj Kulesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve beraberindeki heyet ile birlikte Silopi İlçemizde, Türkiye-Suriye- Irak sınırının kesiştiği noktada bulunan ATAK-1 Lokasyonu NOV-1500/5 Sondaj Kulesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Sondaj Kulesi ve yapılan petrol sondaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı, kule ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret programına Vali Pehlivan ve TPAO Genel Müdürü Bilgin ile birlikte Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Turkish Petrolium International Company (TPIC) Genel Müdürü Edip Müyesseroğlu, 172. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Çetin Kaya, TPAO Genel Müdür Yardımcıları M. Ferruh Akalın, Abdurrahman Tiryaki, Yücel Atalay, İş Güvenliği Daire Başkanı Erkan İnce, Başdanışman Ufuk Hacıahmetoğlu, TPAO Arama Daire Başkan Yardımcısı Ali Rıza Toygar, Silopi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılıç, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ve Arama Müdürü Gülsüm Burcu Günal, TPAO ve TPIC yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Ali Hamza Pehlivan, İş Güvenliği, Yücel Atalay, TPAO, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum VALİ PEHLİVAN, TPAO GENEL MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN İLE BİRLİKTE ATAK-1 LOKASYONU NOV-1500/5 SONDAJ KULESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza geldi! Fiyat 14 lirayı aştı
00:55 Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza! Fiyat 14 lirayı aştı
00:17 Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
00:13 Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
00:03 Kemer'de alevler tekrar yükseldi: Gece görüşlü helikopterler devrede
00:01 Kemer'de alevler tekrar yükseldi! Gece görüşlü helikopterler devrede
00:02 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu
23:57 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu
23:52 Adana'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü
23:50 Yüksek sesle müzik açma kavgasında kahvehane işletmecisi, 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 02:28:55. #1.12#
SON DAKİKA: VALİ PEHLİVAN, TPAO GENEL MÜDÜRÜ MELİH HAN BİLGİN İLE BİRLİKTE ATAK-1 LOKASYONU NOV-1500/5 SONDAJ KULESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement