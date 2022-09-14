VALİ ALİ İHSAN SU, İŞÇİLERLE FISTIK HASADI YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

VALİ ALİ İHSAN SU, İŞÇİLERLE FISTIK HASADI YAPTI

14.09.2022 19:07

DİYARBAKIR'da fıstık hasadı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun startıyla başladı.

DİYARBAKIR'da fıstık hasadı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun startıyla başladı. İşçilerle beraber fıstık hasadı yapan Vali Su, İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sur ilçesi kırsal Karabaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Fıstık hasadı bahçe günü' etkinliğine katıldı. Bahçede çalışanlarla fıstık hasadı yapan Vali Su, işçi ve bahçe sahipleriyle sohbet etti. Vali Su, burada yaptığı açıklamada, tarımsal alanda özellikle sert kabuklu meyveler ile ilgili kentte çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, şunları söyledi

'İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da 1 milyon TL Büyükşehir Belediyemizin, 1 milyon lira Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve yüzde 30 da çiftçilerimizin desteğiyle yaklaşık 3 milyon TL bedelle yine bahçeler tesis edeceğiz. Bu yıl badem, ceviz ve fıstık alanında yaklaşık 18 bin dekar alanda bu bahçeleri tesis etmiş olacağız. Geçen yıl, ilimizde 14 bin 500 dekar alanda 816 ton fıstık üretimini gerçekleştirdik. Bu yıl da bu projemizle yaptığımız inşallah sonbaharda dikimlerini gerçekleştirerek 7 bin 250 dekar alanda yeni fıstık bahçesi tesis etmiş olacağız.

'İPEK BÖCEKÇİLİĞİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ'

Kentte öne çıkan sektörlerde önemli çalışmalar yaparak geliştirmeye çalıştırdıklarını vurgulayan Vali Su, Bildiğiniz gibi biz ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisiyiz. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak ipek böcekçiliğinin ve dut pekmezi sektörünün gelişmesi için de çiftçilerimize yaklaşık 38 bin dut fidanı dağıtımını Kulp, Ergani, Çüngüş, Çermik, Hazro ilçelerimizde gerçekleştirdik diye konuştu.

Programa AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile çiftçiler katıldı.

YORUMLAR
500
İnşaat Temelinde Biriken Suda Hayatını Kaybeden İhsan Şahin'in Babası: 'Olaydan Sonra Gelip Tel Örgü Çektiler' İnşaat Temelinde Biriken Suda Hayatını Kaybeden İhsan Şahin'in Babası: 'Olaydan Sonra Gelip Tel Örgü Çektiler' Samandağ Belediyesi, Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor Samandağ Belediyesi, Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor
Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VALİ ALİ İHSAN SU, İŞÇİLERLE FISTIK HASADI YAPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı
18:53 Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak
18:14 Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun! İlk gün başvuranların toplam sayısı 500 bini aştı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Azerbaycan' mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
18:03 El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi
17:56 Minik kirpi karşı karşıya geldiği pitbull cinsi köpeği feci şekilde öldürdü
17:27 Dursun Özbek: Le Figaro, "Tuchel'in görevine son verilmesini bile gölgede bırakan transferler" diye bahsetti
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 19:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: VALİ ALİ İHSAN SU, İŞÇİLERLE FISTIK HASADI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement