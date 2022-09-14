VALİ ALİ İHSAN SU, İŞÇİLERLE FISTIK HASADI YAPTI

DİYARBAKIR'da fıstık hasadı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun startıyla başladı. İşçilerle beraber fıstık hasadı yapan Vali Su, İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sur ilçesi kırsal Karabaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Fıstık hasadı bahçe günü' etkinliğine katıldı. Bahçede çalışanlarla fıstık hasadı yapan Vali Su, işçi ve bahçe sahipleriyle sohbet etti. Vali Su, burada yaptığı açıklamada, tarımsal alanda özellikle sert kabuklu meyveler ile ilgili kentte çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, şunları söyledi

'İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da 1 milyon TL Büyükşehir Belediyemizin, 1 milyon lira Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve yüzde 30 da çiftçilerimizin desteğiyle yaklaşık 3 milyon TL bedelle yine bahçeler tesis edeceğiz. Bu yıl badem, ceviz ve fıstık alanında yaklaşık 18 bin dekar alanda bu bahçeleri tesis etmiş olacağız. Geçen yıl, ilimizde 14 bin 500 dekar alanda 816 ton fıstık üretimini gerçekleştirdik. Bu yıl da bu projemizle yaptığımız inşallah sonbaharda dikimlerini gerçekleştirerek 7 bin 250 dekar alanda yeni fıstık bahçesi tesis etmiş olacağız.

'İPEK BÖCEKÇİLİĞİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ'

Kentte öne çıkan sektörlerde önemli çalışmalar yaparak geliştirmeye çalıştırdıklarını vurgulayan Vali Su, Bildiğiniz gibi biz ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisiyiz. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak ipek böcekçiliğinin ve dut pekmezi sektörünün gelişmesi için de çiftçilerimize yaklaşık 38 bin dut fidanı dağıtımını Kulp, Ergani, Çüngüş, Çermik, Hazro ilçelerimizde gerçekleştirdik diye konuştu.

Programa AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile çiftçiler katıldı.