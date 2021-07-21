Vali Ali İhsan Su, Şehit ve Gazi Aileleri ile Bayramlaştı - Son Dakika

Vali Ali İhsan Su, Şehit ve Gazi Aileleri ile Bayramlaştı

Vali Ali İhsan Su, Şehit ve Gazi Aileleri ile Bayramlaştı
Son Güncelleme: 21.07.2021 01:15

Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Ali İhsan Su, Eşi Zeliha Su Hanımefendi ile birlikte şehit ve gazi aileleri ve yakınlarını evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Ali İhsan Su, Eşi Zeliha Su Hanımefendi ile birlikte şehit ve gazi aileleri ve yakınlarını evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Arpaçsakarlar, Şehit Jandarma Er İsa Sayın'ın Mevlana mahallesindeki baba evlerini ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, daha sonra Gazi Baki Koçyiğit'in Camili mahallesindeki evini ziyaret ederek şehitlerimiz ve gazimizin ailesi ve yakınlarıyla bayramlaştı.

Pandemi tedbirlerine uyularak yapılan bayramlaşma ziyaretlerinde devletimizin ve milletimizin şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanında olduğunu kaydeden Vali Ali İhsan Su, tüm şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle yad etti. 20. 07. 2021

Kaynak: Habermetre

Kurban Bayramı, Ali İhsan Su, Şehit, Gazi, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Vali Ali İhsan Su, Şehit ve Gazi Aileleri ile Bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek
00:08 İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker'den "yerel seçimde iş birliği" açıklaması: Ankara İYİ Parti'ye verilmeli
23:34 Tokat'ta başına taşla vurularak öldürülen erkek cesedi bulundu
23:28 Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü
23:18 Bıçaklı kavgaya karışan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu serbest bırakıldı
23:08 Ebrar Karakurt, kutlama için sahneye ''Ben böyleyim'' şarkısıyla çıktı
23:03 Türkiye ve Japonya, savaş bittiğinde Ukrayna'nın yeniden inşası için iş birliği yapacak
22:43 Son Dakika: Galatasaray, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi
22:36 Hem sahada hem sahnede döktürüyor! Melissa Vargas'dan dans şov
22:00 Son Dakika: Galatasaray, Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 02:56:11. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Ali İhsan Su, Şehit ve Gazi Aileleri ile Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement