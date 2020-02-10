Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı çarşı esnaflarına ziyarette bulunup esnafla sohbet edip hayırlı işler dileğinde bulundu.

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı çarşı esnaflarına ziyarette bulunup esnafla sohbet edip hayırlı işler dileğinde bulundu.


Vali Ali Mantı çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren esnaflardan işleri ile ilgili bilgi aldı. Esnaflara 'Hayırlı İşler' dileğinde bulunan Vali Ali Mantı alışveriş merkezi ziyaretinde ihtiyaçlarını karşılamak için reyonları gezen vatandaşlarla da sohbet etti. Vali Ali Mantı esnaf ziyaretinde beraberinde bulunan Emniyet Müdürü Murat Kolcu eşlik etti. Vali Mantı, esnafların ve vatandaşların taleplerini inceledi. - AKSARAY

Ali Mantı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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