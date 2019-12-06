Vali Ali Mantı klip çekiminde gazilerle türkü söyledi

Genç Osman Türküsü'nün klip çekimlerinin yapıldığı Aksaray'da, il Valisi Ali Mantı da gazilerle türkünün bir bölümünü seslendirdi.

Osmanlı Padişahı IV. Murad'ın Bağdat seferinde yaşı küçük olduğu için orduya alınmayan ancak Aksaray'dan gizlice orduya katılarak Bağdat'ın fethi sırasında 17 yaşında şehit düşen Genç Osman için yakılan türkünün Aksaray'daki çekimleri sürüyor.



Kayıkçı Kul Mustafa tarafından yazılan ve dilden dile söylenerek günümüze gelen Genç Osman Türküsü'nün klp çekimleri Aksaray İçin Çal-2 projesi kapsamında kentin bir çok tarihi ve kültürel mekanlarında devam ediyor.

Vali Ali Mantı Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda devam eden türkü için gazilerlekamera karşısına geçti.

Türkü'nün bir bölümünü 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tarihi valilik binası önünde gazilerle seslendiren Vali Mantı projede yer alan sanatçılara ve çekim ekibine teşekkür etti.