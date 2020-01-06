Vali Ali Mantı ve Başkan Evran Dinçer'den esnafa ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ali Mantı ve Başkan Evran Dinçer'den esnafa ziyaret - Son Dakika

Vali Ali Mantı ve Başkan Evran Dinçer'den esnafa ziyaret

7 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer esnafı ziyaret etti.

Vali Ali Mantı ve Başkan Evran Dinçer'den esnafa ziyaret, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer esnafı ziyaret etti.

Vali Mantı ve beraberindeki Başkan Dinçer ile birlikte çarşı esnaflarını ziyaret ederek sohbet etti.

Mantı, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, esnafların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Ekonominin durumuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını anlatan Mantı, "Tüm esnaflarımıza bol kazanç diliyoruz. Her zaman yanlarındayız. Sorunlarını birinci ağızdan dinliyoruz." diye konuştu.

Dinçer ise esnaflara hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Esnaflarda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mantı ve Dinçer'e teşekkür etti.

Evren Dinçer, Ali Mantı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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