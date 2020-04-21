VALİ ALİ YERLİKAYA BAŞKANLIĞINDA İL PANDEMİ KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

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AKOM, İstanbulluları uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor