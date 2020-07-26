Vali Ali Yerlikaya'dan Başakşehir'e ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu akşam gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlaması öncesi Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak bitirmeyi garantilen Başakşehir, kupasına bu akşam Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek törenle kavuşacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hasan Basri Velioğlu ile birlikte turuncu-lacivertli kulübü ziyaret etti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyete, kutlamalar öncesinde alınan tedbirleri anlattı. - İSTANBUL