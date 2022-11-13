Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlama hakkında açıklama: Can kaybımız var - Son Dakika
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Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlama hakkında açıklama: Can kaybımız var

13.11.2022 17:44

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir.

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybımız var

"CAN KAYBIMIZ VAR"

Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama: Can kaybımız var
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SON DAKİKA: Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlama hakkında açıklama: Can kaybımız var - Son Dakika
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