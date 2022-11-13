İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir.
Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Son Dakika › Güncel › Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlama hakkında açıklama: Can kaybımız var - Son Dakika