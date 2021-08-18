Vali Ali Yerlikaya'dan Şahkulu Sultan Vakfı'na ziyaret - Son Dakika

Vali Ali Yerlikaya'dan Şahkulu Sultan Vakfı'na ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Mehmet Çamur'a ziyarette bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Mehmet Çamur'a ziyarette bulundu. Vali Yerlikaya restorasyon çalışmaları süren dergahı gezdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de bulunan Şahkulu Sultan Vakfı'nı ziyaret etti. Vali Yerlikaya burada Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Mehmet Çamur ile bir araya geldi. Vali Yerlikaya ayrıca restorasyon çalışmaları devam eden dergahı da gezdi. Ziyaret esnasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Vali Yerlikaya paylaşımında, "Kerbela acısı bizleri ayrıştıran değil birleştiren ortak acımızdır" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

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