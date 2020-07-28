Vali Ali Yerlikaya'dan siber güvenlik lisesi paylaşımı - Son Dakika

Vali Ali Yerlikaya'dan siber güvenlik lisesi paylaşımı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılışı gerçekleştirilen Siber Güvenlik Lisesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, tercihleriniz arasında geleceğin mesleğine ne dersiniz?" ifadelerine yer verdi.

Siber güvenlik alanında eğitim verecek olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden siber güvenlik lisesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Lisesi İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun. Sevgili gençler, tercihleriniz arasında geleceğin mesleğine ne dersiniz?" ifadelerine yer verdi.