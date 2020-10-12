Vali Ali Yerlikaya, Gıda Toptancıları Sitesi inşaatını inceledi - Son Dakika

Yerlikaya'ya Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkan Mustafa Karlı ve inşaat firmasının yetkilileri eşlik etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, yapımı devam Gıda Toptancıları Sitesi'nde yetkililerden bilgi aldı.

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