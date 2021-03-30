Vali Ali Yerlikaya: "İstanbul'daki 92 trafik kazasında 100 vatandaşımız hayatını kaybetti" - Son Dakika

Vali Ali Yerlikaya: "İstanbul'daki 92 trafik kazasında 100 vatandaşımız hayatını kaybetti"

30.03.2021 14:45
Vali Ali Yerlikaya:

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan 'Kırmızı Çizgi' uygulaması kapsamında Üsküdar Salacak Sahili'nde yürütülen çalışma, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra sanatçılarında...

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan 'Kırmızı Çizgi' uygulaması kapsamında Üsküdar Salacak Sahili'nde yürütülen çalışma, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra sanatçılarında katılımıyla gerçekleştirildi. Üsküdar'da yapılan çalışma sonrası konuşan Vali Yerlikaya, "2020 yılında İstanbul'umuz da maalesef 92 ölümlü trafik kazası oldu. Meydana gelen bu kazalarda ise 100 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlardan 31'i yayaydı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Üsküdar Salacak Sahil'de yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi. Gerçekleştirilen çalışmaya Vali Yerlikaya'nın yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve sanatçılar katılım sağladı.

Fırçalarla yaya şeridine kırmızı çizgiyi çeken Vali Yerlikaya yürütülen çalışma sonrası yaptığı konuşmada, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Allah ondan razı olsun. Trafik ile ilgili bütün zamanların en iyi hizmeti onun döneminde oldu. Bu sayede bütün şehirlerimizde aynı saatte kırmızı çizgilerimizi çektik. Burada sizlerin de şahitliğinde tüm istanbullulara sesleniyorum. Kaza istemiyoruz. Hepimizin tek isteği evimizden çıktığımız gibi huzurla geri dönebilmek. Bunun yolu da yaya geçidinde gördüğümüz yayalara tebessüm ederek yol vermek. O tebessümün anlamı senin sağlığına saygı gösteriyorum demek" diye konuştu.

"Yaylalarımız kırmızı çizgimiz diyoruz"

Yayaların öncelik konusuna değinen Vali Yerlikaya, "2019 yılını öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla trafik öncelikli yıl ilan etmiştik. 2019 yılından bu yana ülke düzeyinde trafikte bütün yayaların sadece kavşaklarda değil sadece yaya geçitlerinde değil trafikteki herhangi bir alanda sürücülerin yayalara karşı anlayışlı olması gerektiği çalışması yürütüldü. Bu kapsamda jandarma ve polis ekiplerimizle denetimlerimizi gerçekleştirmeye devam ettik. Yaya önceliği ile alakalı yapmış olduğumuz farkındalığa anlayış ve sabır gösteren bütün sürücülerinizi yürekten kutluyorum. İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile tüm ülkede yeni bir kampanya başlatıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile tüm ülkede yeni bir kampanya başlatıyoruz. Yaylalarımız kırmızı çizgimiz diyoruz. Bu doğrultuda az önce kırmızı çizgimizi çektik. Bizler buradan şunu söylüyoruz sanatçılarımız, emniyetimiz jandarmamız, Üsküdar kaymakamımız, Üsküdar belediye başkanımız ile birlikte yayalar ile ilgili kırmızı çizgimizi haykırıyoruz. Gönülden gönüle bunu söylüyoruz.. Bu doğrultuda az önce kırmızı çizgimizi çektik. Bizler buradan şunu söylüyoruz sanatçılarımız, emniyetimiz jandarmamız, Üsküdar kaymakamımız, Üsküdar belediye başkanımız ile birlikte yayalar ile ilgili kırmızı çizgimizi haykırıyoruz. Gönülden gönüle bunu söylüyoruz" dedi.

"2020 yılında 100 vatandaşımız hayatını kaybetti"

2020 yılındaki trafik kazalarına dikkat çeken Vali Ali Yerlikaya, "2020 yılında İstanbul'umuz da maalesef 92 ölümlü trafik kazası oldu. Meydana gelen bu kazalarda ise 100 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlardan 31'i yayaydı. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü trafik kazalarının tanımlarken şunları söylüyor. Bu kazalar için önlenebilir Halk sağlığı sorunu tanımlamasını yapıyor. Buradaki önlenebilir kelimesinin altını kırmızı çizgi ile çizmek istiyorum. İstanbul'da 4,5 milyon aracımız var. 6.4 milyon sürücümüz var. Aslında her sürücü bir yayadır. Burada şunu söylemek istiyorum ki trafik sadece sürücü ve yayalar dan ibaret değil. Trafiğin en önemli aktörü yayalar. Bu nedenle trafik hayattır diyoruz. Biz İstanbul'umuz da hemşehrilerimizle birlikte hayatın zorluğunu kolaylığını paylaştığımız gibi bu yolları da biz paylaşıyoruz. Sonuç olarak da bu yolların kazasız olmasını diliyoruz. Bunun için her zaman yaya önceliği diyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Vali Ali Yerlikaya: İstanbul'daki 92 trafik kazasında 100 vatandaşımız hayatını kaybetti
Vali Ali Yerlikaya: İstanbul'daki 92 trafik kazasında 100 vatandaşımız hayatını kaybetti
Vali Ali Yerlikaya: İstanbul'daki 92 trafik kazasında 100 vatandaşımız hayatını kaybetti
Vali Ali Yerlikaya: İstanbul'daki 92 trafik kazasında 100 vatandaşımız hayatını kaybetti
Vali Ali Yerlikaya: İstanbul'daki 92 trafik kazasında 100 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Salacak, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ali Yerlikaya: 'İstanbul'daki 92 trafik kazasında 100 vatandaşımız hayatını kaybetti' - Son Dakika


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