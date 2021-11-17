Vali Ali Yerlikaya, "İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "500 anaokulu yapmak istiyoruz. Bu noktada İSO ve İTO başkanlarımızla beraber biz kapı kapı gezeceğiz. Meramımızı en güzel şekilde anlatacağız." dedi.

Vali Yerlikaya, Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen "İSO ve İTO ile İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, okul yaptırmak için arsa bulma konusunda ilçe ilçe gezip araştırdıklarını, belediye başkanlarının kapısını çaldıklarını söyledi.

Neticede 115 arsa bulduklarını ve bu arsalar üzerinde 142 okul ve 11 yurt yapımı için proje hazırladıklarını ifade eden Yerlikaya, bunun şu an toplam ihtiyacın yüzde 50'si olduğunu kaydetti.

Vali Yerlikaya, "500 anaokulu yapmak istiyoruz. Bu noktada İSO ve İTO başkanlarımızla beraber biz kapı kapı gezeceğiz. Meramımızı en güzel şekilde anlatacağız. Üretimden önce eğitim ve istihdamla ilgili 236 mesleki teknik Anadolu lisemizden 92'sinde İstanbul tarih yazıyor. Artık 255 bin mesleki teknik Anadolu lisesinde okuyan gençlerimiz, Sanayi Odamız ve Ticaret Odamız bizim yanımızda. Hangi ustanın, hangi işletmenin yanında kalfa olacak, ahilik ne demek yani gerçek hayatı, para kazanmanın adabını öğrenmeyle ilgili sizler elinizi taşın altına koymuşsunuz." ifadelerini kullandı.

2023 yılının sonunda hedeflerinden birinin de dayanıklı okullar inşa etmek olduğunu vurgulayan Yerlikaya, 1999 öncesi inşa edilen okulların hepsini 9,0 şiddetindeki bir depreme dayanıklı hale getirdiklerini söyledi.

Vali Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitimde ve üretimde iyi gidiyoruz ama istihdamla ilgili de Sayın Bakanımıza bir söz verdik. İstihdamla ilgili İstanbul'da bir meşale yakmak istiyoruz. Haydarpaşa'da bu yıl 445 genç mezun olacak. Orada şöyle bir fidan dikiyoruz. Staj yaptıkları işletmelerde, staj yaptıklarınızı beğeniyorsanız, hadi şöyle bir ilk yapalım Haziran'ın 15'inde mezun olacaklar, 15 gün tatil, 1 Temmuz'da iş başı. Biz fabrikamızda nasıl yiğit bulmak istiyorsak, o yiğidin yetişmesiyle ilgili, 12'nci sınıftan değil 9'uncu sınıftan başlayacağız. Bu yıl, 2022 yılında mesleki teknik Anadolu lisesinden mezun ve staj yapan çocuklarımıza alıcı gözüyle, sizin yanınızda işe girecek gözüyle bakın."

"640 bin üyemizi çocuklarımız için anaokulları yapmaya davet ediyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eğitimin olduğu her yerde İTO olarak her zaman bulunacaklarını ve tüm güçleriyle destek olacaklarını belirterek, yeni anaokulları inşa edilmesi projesini, iş dünyasının içinden çıktığı topluma ve İstanbul'a karşı vefa borcunu ödeyeceği bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Avdagiç, "Her anaokulu, anavatanın gücüne güç katacak çocuklarımızın eğitim hayatına ilk adımı attıkları mekanlar olacaktır. İTO olarak biz bu kampanyaya büyük ehemmiyet veriyor, 640 bin üyemizi çocuklarımız için anaokulları yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için Bakanlığımızın yanındayız"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da kaliteli bir okul öncesi eğitimin, çocukların gelecekteki başarısını sağlamak için yapılabilecek en iyi yatırımlardan biri olduğunu kaydetti.

Bahçıvan, "Okul öncesi eğitim, ilk ve orta eğitimin, mesleki eğitimin ve üniversite eğitiminin istenen başarıya ulaşabilmesi için hayati önem taşımakta ve aslında tüm bu eğitimlerin temelini oluşturmaktadır. İş dünyasının katkıları ile İstanbul'da 500 adet yeni anaokulu kurulması amaçlanıyor. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve derslik ihtiyacını karşılamak için yeni anaokulu yapılması aşamasında bizler de sanayiciler olarak katkılarımızla, desteğimizle Bakanlığımızın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde göstermeliyiz." diye konuştu.