Vali Yerlikaya İstanbul'u bekleyen 9 tehlikeyi açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yerlikaya İstanbul'u bekleyen 9 tehlikeyi açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz

31.03.2022 12:15
Vali Yerlikaya İstanbul'u bekleyen 9 tehlikeyi açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz

İstanbul'da afet riskini azaltmak için 138 kurum ve kuruluşun katkısıyla hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla birlikte açıklandı. Vali Yerlikaya, İstanbul'u afetlere karşı güçlendirecek, İl Afet Risk Azaltma Planı'nı tanıtırken kenti bekleyen 9 büyük tehlikeyi açıkladı. Yerlikaya, İstanbul için en önemli 9 tehlikenin belirlendiğini ve 38 afet türünün masaya yatırıldığını belirtti.

Plan İstanbul'u olası afet risklerine karşı korumak için 4 amaç üzerine yapıldı. Bu amaçlar şehri güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak olarak belirlendi. Amaçlar için 34 hedef ve 454 eylem ortaya konuldu.

DUA EDEREK BEKLEYEMEYİZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın tanıtımı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçenin kaymakamları ve plana katkı sunan akademisyenlerle dün bir araya geldi. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da nüfusumuz 41 yılda 10.7 milyon artmış. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları kovalıyor. Hele İstanbul gibi dinamik bir şehirde zaman çok daha hızlı geçiyor. Bizler de, zaman su gibi akıp giderken oturup dua ederek afeti bekleyemeyiz" dedi.

EN ÖNEMLİ 9 TEHLİKE BELİRLENDİ

Yerlikaya, hazırlık sürecindeki çalışmalara değinerek, "138 kurum ve kuruluşumuz, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, akademisyenlerimiz ve alanında uzman 550 teknik personelimizin destekleriyle 2 çalıştay ve 102 toplantı gerçekleştirildi. 38 afet türü masaya yatırıldı, tartışıldı. İstanbul'umuz için öngörülen en önemli 9 tehlike, tüm doğal afet ve acil durumlar için, sorumlu kuruluşlar, destekleyici kurumlar ve gerçekleştirme süreleri belirlendi ve tüm bu özverili çalışmaların sonunda ortaya İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'mız çıktı." dedi.

İŞTE İSTANBUL İÇİN EN ÖNEMLİ 9 TEHLİKE TÜRÜ

İRAP İl Müdürü Gökhan Yılmaz da İstanbul'da afete dönüşebilecek 9 tehlikeyi şöyle sıraladı: "Deprem, sel – taşkın, yangın, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, kütle hareketleri (heyelan – toprak kayması), meteorolojik - iklimsel afetler, göç ve nüfus hareketleri, terör saldırıları, toplumsal olaylar ve çevre kirliliği."

YORUMLAR
500
Fransız aktör Samy Naceri, İstanbul'da çekilecek filmde başrol oynayacak Fransız aktör Samy Naceri, İstanbul'da çekilecek filmde başrol oynayacak Tekirdağ'da üst geçidin beton ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü Tekirdağ'da üst geçidin beton ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü

Ali Yerlikaya, Afet Bölgesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya İstanbul'u bekleyen 9 tehlikeyi açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz - Son Dakika


Son Dakika
12:02 SES Parti kuruluş dilekçesini verdi! Logosundaki güvercin görseli tartışma yarattı
11:52 ROKETSAN 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi!
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Yerlikaya İstanbul'u bekleyen 9 tehlikeyi açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement