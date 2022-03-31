Vali Yerlikaya İstanbul'u bekleyen 9 tehlikeyi açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz - Son Dakika

Plan İstanbul'u olası afet risklerine karşı korumak için 4 amaç üzerine yapıldı. Bu amaçlar şehri güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak olarak belirlendi. Amaçlar için 34 hedef ve 454 eylem ortaya konuldu.

DUA EDEREK BEKLEYEMEYİZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın tanıtımı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçenin kaymakamları ve plana katkı sunan akademisyenlerle dün bir araya geldi. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da nüfusumuz 41 yılda 10.7 milyon artmış. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları kovalıyor. Hele İstanbul gibi dinamik bir şehirde zaman çok daha hızlı geçiyor. Bizler de, zaman su gibi akıp giderken oturup dua ederek afeti bekleyemeyiz" dedi.

EN ÖNEMLİ 9 TEHLİKE BELİRLENDİ

Yerlikaya, hazırlık sürecindeki çalışmalara değinerek, "138 kurum ve kuruluşumuz, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, akademisyenlerimiz ve alanında uzman 550 teknik personelimizin destekleriyle 2 çalıştay ve 102 toplantı gerçekleştirildi. 38 afet türü masaya yatırıldı, tartışıldı. İstanbul'umuz için öngörülen en önemli 9 tehlike, tüm doğal afet ve acil durumlar için, sorumlu kuruluşlar, destekleyici kurumlar ve gerçekleştirme süreleri belirlendi ve tüm bu özverili çalışmaların sonunda ortaya İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'mız çıktı." dedi.

İŞTE İSTANBUL İÇİN EN ÖNEMLİ 9 TEHLİKE TÜRÜ

İRAP İl Müdürü Gökhan Yılmaz da İstanbul'da afete dönüşebilecek 9 tehlikeyi şöyle sıraladı: "Deprem, sel – taşkın, yangın, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, kütle hareketleri (heyelan – toprak kayması), meteorolojik - iklimsel afetler, göç ve nüfus hareketleri, terör saldırıları, toplumsal olaylar ve çevre kirliliği."