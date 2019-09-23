- Vali Ali Yerlikaya şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı

İSTANBUL - Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da görevleri başında şehit olan personeller için Dolmabahçe Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde görev yaparken şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, Polis memurları Ali Ulaş ve Servet Aslan ile İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü personeli Eren Bursa için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile birlikte çok sayıda Jandarma, Emniyet, Zabıta personeli ve şehit yakınları da katıldı.

İkindi namazından önce gerçekleştirilen program, Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Okunan Mevlidin ardından ikindi namazı kılındı. Namaz sonunda cami imamı tarafından, hayatını kaybeden şehitler için dua edildi. Yapılan duaların ardından program sona erdi.

Cami avlusunda lokma ve pilav dağıtıldı

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda, şehit yakınlarına, personeller ve vatandaşlara lokma ve pilav dağıtıldı.