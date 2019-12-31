VALİ ALİ YERLİKAYA TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPTI - Son Dakika
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VALİ ALİ YERLİKAYA TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPTI

6 saat önce

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Taksim Meydanı'nda polis ve jandarma tarafından alınan önemleri yerinde inceledi.

VALİ ALİ YERLİKAYA TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPTI, System.String[]

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Taksim Meydanı'nda polis ve jandarma tarafından alınan önemleri yerinde inceledi. Yerlikaya, "2020'nin ülkemiz, şehrimiz, bütün insanlık için barış, huzur, sağlık, refah getirmesini diliyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yılbaşı için alınan önlemleri yerinde incelemek için Taksim Meydanı'na geldi. Meydanda hazır bulunan, atlı polis birlikleri, jandarma ve yunus polisleri ile tek tek selamlaştı. Ali Yerlikaya'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Emniyet Genel Müdür Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu eşlik etti.

Güvenlik güçleri ile selamlaştıktan sonra açıklama yapan Yerlikaya, "2019'un geride kalmasına saatler kaldı. 15 milyon 67 bin İstanbulluların, birlikte mesai yaptığımız, bu gece görev yatığımız 44 bin 500 polisimiz, 7 bin 85 jandarmamız, 267 sahil güvenliğimiz bütün güvenlik güçlerimizin hepsinin yeni yıllarını kutluyorum. 2020'nin ülkemiz, şehrimiz, bütün insanlık için barış, huzur, sağlık, refah getirmesini diliyoruz. En güzel duyguları en güzel dilekleri her fırsatta dile getiriyoruz. İyi şeyler söyleyip, iyi şeyler ümit etmek istiyoruz. Her yıl Taksim'e geliyoruz. Yeni yıla sağlık huzur, esenlik ve güvenlik ortamında girmek için İl Emniyet Müdürlüğümüzle, Jandarmamızla, Sahil Güvenliğimizle herkes görevinin başında. İyi günde kötü günde bizim yanımızda olan basın mensuplarımıza, kamuoyu ile buluşmamıza vesile olan görsel, yazılı, sosyal medya sizlerin de yeni yılı en kalbi duygularla kutluyorum" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise "İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli girmeleri için bizlerde tedbirleri en üst düzeyde almış durumdayız. Başta bakanımız sayın Süleyman Soylu olmak üzere bakanlığımızın üst düzey yöneticileri ülkemizin çeşitli yerlere dağılmış durumdayız. Yılbaşı tedbirlerini yerinde görmek için, değerlendirmek üzer görev başındayız. Yaklaşık 317 bini aşkın polis, jandarma, sahil güvenlik personelimizle birlikte bekçilerimiz, korucularımızla birlikte bu gece görevdeyiz. Sabaha kadar ve yarın için tedbirlerimizi almış durumdayız. Bütün amacımızım vatandaşlarımızın huzur ortamında, sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmelerini sağlamak. Sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızın yeni yılını kutlayarak, 2020 yılının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Vali Yerlikaya konuşmalarının ardından basın mensuplarının yeni yılı kutlayarak çikolata ikram etti. Yerlikaya ardından eline fotoğraf makinası alarak basın mensuplarının fotoğrafını çekti. Yerlikaya daha sonra vatandaş ve esnafın yeni yılı kutladı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Ali Yerlikaya açıklamaları

-Basın mensuplarına çikolata ikramı

-Vatandaş ve esnaflarla selamlaşması


Jandarma, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:50 Kaynak: DHA
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