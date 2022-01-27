Vali Alpaslan Işık'a ziyaretler - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Dünya Gümrük Günü nedeniyle Gümrük Müdürü Dilek Delice Dalman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, İl Müdürü Dalman, kabulden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek, her yıl 26 Ocak'ta farklı bir temayla kutlanan ve bu yıl "Veri Kültürünün Benimsenerek Veri Ekosisteminin Oluşturulması ve Gümrükte Dijital Dönüşümün Arttırılması" temasının işleneceği etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek "Dünya Gümrük Günü" nedeniyle İl Müdürü Dalman ve Gümrük Müdürlüğü çalışmalarına işlerinde başarı diledi.