Bartın'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, taşkın meydana geldi (2) - Son Dakika
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Bartın'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, taşkın meydana geldi (2)

03.09.2022 20:12
Bartın'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, taşkın meydana geldi (2)

VALİ ARSLAN: 80 EV VE İŞYERİNE SU GİRDİBartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldelerinde taşkınların olduğu yerlerde incelemelerde bulundu.

VALİ ARSLAN: 80 EV VE İŞYERİNE SU GİRDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldelerinde taşkınların olduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Arslan, "Bugün öğleden sonra Ulus ilçe merkezimiz ve Abdipaşa belde merkezimize yaklaşık 118 kilogram yağış düştü. Bartın Abdipaşa Karabük yolu ile Abdipaşa Ulus yolumuz trafiğe kapalıydı. Şu anda ulaşım sağlanıyor. Abdipaşa beldemizde 40 ve Ulus ilçesinde yine 40 ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Şu anda zarar tespit çalışmalarımıza başladık. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Abdipaşa, Bartın, Ulus, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, taşkın meydana geldi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, taşkın meydana geldi (2) - Son Dakika
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