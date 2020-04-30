Vali Arslantaş:

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Vali Ali Arslantaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlenmesinde önemli bir rol oynayan işçi ve emekçilerimizin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu gündür. Emeğin, alın terinin, helal kazancın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması, işçi ve işveren arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek hak ve hukuk çerçevesinde karşılıklı dengelerin tesis edilmesi açısından çok önemli bir gündür.



Çalışmak, üretmek, alın teri dökmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak kutsal bir faaliyettir. Bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını (Covid -19) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın normal akışını etkiledi. Birçok iş yeri alınan tedbirler neticesinde çalışmalarına, hizmetlerine ara verdi. Yaşadığımız bu hassas süreçte salgının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak adına devletimiz birçok adımlar atmıştır.



Bu süreçte devletimiz tarafından açıklanan destek paketleri ile işçi ve emekçilerimizi de ekonomik açıdan korumaya yönelik belirli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda, faaliyetine ara veren veya faaliyetini azaltan işyerlerindeki işçilere kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayanlara gelir desteği, uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere 1000 lira destek verilmekte olup, ayrıca işten çıkarmalar 3 ay boyunca kısıtlandırılarak istihdamın korunması sağlanmıştır. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de işçilerimizin yanında olmaya, alın teri dökerek üretim çarkının öznesi olan emekçilerimize destek vermeye devam etmektedir. İnanıyorum ki bu zorlu süreci de el birliğiyle en az kayıpla ve en kısa sürede atlatıp nice 1 Mayısları hep birlikte coşkuyla kutlayacağız.



Bu duygu ve düşüncelerle, korona virüs salgınından ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için gece gündüz demeden, tüm riskleri göze alarak insan sağlığı için fedakarca çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere gıda, basın, banka, güvenlik, ulaşım, temizlik, haberleşme, market, eczane, fabrika, atölye ve diğer tüm alanlarda görev yapan bütün kamu ve özel sektör çalışanlarımıza teşekkür ediyor, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." - ERZİNCAN