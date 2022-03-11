Vali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı

11.03.2022 18:46
Vali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş, mesajında, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü eseri İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle andığını vurgulayan Arslantaş, İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük sıkıntılar çeken milletin vatanı kurtarmak yolunda onurlu direnişinin sembolü olduğunu aktardı.

Arslantaş, marşın, o yıllarda genç yaşlı, kadın erkek fark etmeksizin milletin mücadelesini ölümsüzleştiren bir eser olduğuna dikkati çekerek, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşunda canını veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Gazi Meclis'te Burdur milletvekili olarak ilimizi temsil etmesiyle her zaman ayrı bir gurur vesilesi saydığımız İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Malkara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi Malkara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi ZBEÜ'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy programı ZBEÜ'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy programı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Burdur, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


Son Dakika
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:52:50. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Arslantaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement