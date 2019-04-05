Vali Arslantaş, 5 Nisan Avukatlar Gününü Kutladı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk ve beraberindeki avukatları Erzincan Barosu'nda ziyaret etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk ve beraberindeki avukatları Erzincan Barosu'nda ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette Vali Arslantaş, Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk'ten, Erzincan Barosu'nun yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Vali Ali Arslantaş yaptığı görüşmede, avukatların, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmakta olduklarını belirterek, cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm hukukçuların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.



Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk ve beraberindeki avukatlar ise Vali Arslantaş'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettiler. - ERZİNCAN

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