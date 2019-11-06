Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş'a, Türk Böbrek Vakfı heyetinden ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Arslantaş'a, Türk Böbrek Vakfı heyetinden ziyaret

Vali Arslantaş'a, Türk Böbrek Vakfı heyetinden ziyaret

7 saat önce

Türk Böbrek Vakfı heyeti, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Vali Arslantaş'a, Türk Böbrek Vakfı heyetinden ziyaret, System.String[]

Türk Böbrek Vakfı heyeti, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ve Erzincanlı Hayırsever işadamı Hacı Ali Akın'ı makamında kabul etti.


Vali Ali Arslantaş başkanlığında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında imzalanan protokol ile öğrencilere yönelik eğitimler verileceği kaydedildi. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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