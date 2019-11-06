Vali Arslantaş'a, Türk Böbrek Vakfı heyetinden ziyaret
7 saat önce
Türk Böbrek Vakfı heyeti, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
Türk Böbrek Vakfı heyeti, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ve Erzincanlı Hayırsever işadamı Hacı Ali Akın'ı makamında kabul etti.
Vali Ali Arslantaş başkanlığında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında imzalanan protokol ile öğrencilere yönelik eğitimler verileceği kaydedildi. - ERZİNCAN
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