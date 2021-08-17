VALİ ARSLANTAŞ, BOZKURT MAHALLESİ TOKİ KONUTLARINDA İNCELEMEDE BULUNDU

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bozkurt Mahallesi TOKİ Konutları alanında devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İş yeri girişleri ile kaldırımlar arasındaki kot farkının çözüme kavuşturulması amacıyla belediye ve TOKİ teknik ekiplerinin ortak çalışma yapması ve konutların bir an evvel haksahiplerine teslim edilmesi gerektiğini ilgililere ileten Arslantaş yapılan konutların Burdur'a hayırlı olmasını temenni etti.

İncelemeler sırasında Vali Arslantaş'a Burdur Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik, Sayın Mehmet Göker, Belediye Başkanı A. Orkun Ercengiz ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık eşlik ettiler.