Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı - Son Dakika
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Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı

03.03.2022 02:47

Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı Burdur'da kar bilançosu; 3 evi su bastı, 12 hayvan telef oldu Burdur'da etkili olan kar yağışının bilançosunu Vali Arslantaş, GAMER'den açıkladı.

Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı

Burdur'da kar bilançosu; 3 evi su bastı, 12 hayvan telef oldu

BURDUR - Burdur'da etkili olan kar yağışının bilançosunu Vali Arslantaş, GAMER'den açıkladı. Kar ve yağmur yağışı nedeniyle 12 hayvanın telef olduğunu belirten Vali Arslantaş, 3 evi su bastığını söyledi.

Burdur'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hayat durma noktasına geldi. Kentin güneyinde yağmur yağışı nedeniyle sel olayları yaşanırken, kuzeyinde ise kar yağışı etkili oldu. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Vali Ali Arslantaş ve kurum amirleri toplandı. GAMER'de gerçekleşen toplantı sonrası il genelinde yaşanan olayları basın mensuplarına açıklayan Vali Arslantaş, tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Burdur'da kapalı yol yok

Burdur'da kapalı yol bulunmadığını belirten Vali Arslantaş, "Isparta - Burdur yolu, Denizli - Yeşilova yolu, Çavdır - Tefenni arası, Burdur - Antalya yolu hem büyük araçların yolda makaslaması sebebiyle ve güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine tır ve kamyon türü araçların geçişine izin vermedik. Şu anda kapalı bir yolumuz yok, ekiplerimiz sahadalar" dedi.

3 evi su bastı, 12 hayvan telef oldu

Bilançoyu açıklayan Vali Arslantaş, " Çeltikçi, Bucak ve Ağlasun ilçelerinde yağış yağmur olarak devam ediyor. 3 köyümüzde, 3 evimizi su bastı. Bucak ilçesi Sarıdere mevkiinde köy yolumuzda heyelan oluştu. Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde hayvan telef oldu. 7'si büyükbaş olmak üzere 12 hayvan telef oldu. Arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar. Şu an itibariyle yağışlardan oluşacak olumsuzluklara müdahale edecek durumdayız. Her şey kontrol altında görünüyor" ifadelerini kullandı.

Yağışların sabah saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiğini belirten Vali Arslantaş, "Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Devlet tüm birimleriyle işinin başında. Duruma hakimiz" şeklinde konuştu.

Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı
Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı
Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı
Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı

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Kaynak: İHA

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