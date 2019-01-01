Vali Arslantaş'dan Güvenlik Noktalarına Ziyaret

Erzincan
Valisi Ali Arslantaş, yeni yıla uygulama noktasında görevi başında giren polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla kentte bulunan Akyazı
, Mertekli ve Çağlayan
yol kontrol noktalarında görevi başında bulunan polis ve jandarma ekiplerine moral ziyaretinde bulunarak yeni yıllarını tebrik etti.
Soğuk havaya rağmen kentteki asayişi sağlayan polis ve jandarma ekipleriyle tek tek selamlaşarak sohbet eden Vali Arslantaş, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Arslantaş, burada İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve Asayiş Şube Müdürü Alper Yüksel'den şehirdeki asayiş olaylarına yönelik bilgiler aldı.
Vali Arslantaş burada yaptığı konuşmada, 2019 yılının ülkemizde, gönül coğrafyasında ve ilimizde acıların yaşanmadığı, huzurun, sükunetin, refahın ve barışın hakim olduğu bir yıl olarak geçmesini temenni etti.
Ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma
Komutanı Albay Hasan Aksoylu eşlik etti.