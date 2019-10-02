Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş, ERMEK'te el emeği eserleri inceledi
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Vali Arslantaş, ERMEK'te el emeği eserleri inceledi

49 dakika önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ev hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlamalarına imkan tanınması amacıyla eğitim veren Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarını (ERMEK) ziyaret ederek, kursiyerlerin tasarlamış olduğu el emeği...

Vali Arslantaş, ERMEK'te el emeği eserleri inceledi, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ev hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlamalarına imkan tanınması amacıyla eğitim veren Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarını (ERMEK) ziyaret ederek, kursiyerlerin tasarlamış olduğu el emeği eserleri inceledi.


Erzincan'da ev hanımlarına meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla eğitim veren ERMEK kursları devam ediyor. ERMEK kurslarını ziyaret eden Vali Arslantaş, el emeği göz nuru bakır işleme, sepet örme, dekoratif tablo, bez bebek, cengerli kilim dokuma, keçe aksesuar gibi branşlarda yapılan eserleri inceledi.


Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik eşlik etti. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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