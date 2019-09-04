Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş, Erzincan'ın turizm beldelerinden Çağlayan ve Mollaköy'de incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Arslantaş, Erzincan'ın turizm beldelerinden Çağlayan ve Mollaköy'de incelemelerde bulundu

2 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentin turizm beldelerinden olan Çağlayan ve Mollaköy'de incelemede bulunarak belediye başkanlarından brifing aldı.

Vali Arslantaş, Erzincan'ın turizm beldelerinden Çağlayan ve Mollaköy'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentin turizm beldelerinden olan Çağlayan ve Mollaköy'de incelemede bulunarak belediye başkanlarından brifing aldı.


Erzincan'da merkeze bağlı Çağlayan ve Mollaköy beldelerini ziyaret eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, belde belediye başkanlarından çalışmaları hakkında brifing aldı. İlk olarak Çağlayan Beldesine giden Vali Arslantaş, 31 Mart seçimlerinde DSP'den seçilen Belediye Başkanı Haydar Şahin'i belediyede ziyaret etti. Başkan Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Arslantaş, özellikle yaz aylarında binlerce turistin akınına uğrayan Çağlayan Beldesi ve Girlevik şelalesinin kent turizmi için önemine değindi.


Daha sonra Mollaköy Beldesinde incelemelerde bulunan Vali Arslantaş, CHP'li Belediye Başkanı Kemal Şengül'den çalışmaları hakkında brifing aldı. - ERZİNCAN

Mollaköy, Erzincan, Çağlayan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı
Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Bunun adı vahşet: Kediye işkence edip kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:36:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş, Erzincan'ın turizm beldelerinden Çağlayan ve Mollaköy'de incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]