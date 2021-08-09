VALİ ARSLANTAŞ, GAZİ CADDESİNDE YENİ GİYİM MAĞAZASININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Gazi Caddesinde yeni açılan G&N BOUTIQUE Giyim Mağazasının açılışına katıldı.

Açılış öncesi işyeri sahibi Gül Akan, Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik ve Vali Arslantaş konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası, Vali Arslantaş ve beraberinde yer alan protokol tarafından kurdele kesilerek, yeni giyim mağazasının açılışı yapıldı.

Mağazayı gezen Vali Arslantaş, iş yeri sahibi aileye hayırlı olsun dileklerini ileterek, bereketli kazançlar diledi.

Açılışa Vali Arslantaş'ın yanı sıra, Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, iş yeri sahibi Mehmet - Gül Akan çiftinin yakınları ve davetliler katıldı.