Son Dakika Haberleri: Vali Arslantaş, ilçe ziyaretlerinde bulundu
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Vali Arslantaş, ilçe ziyaretlerinde bulundu

20 dakika önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerine giderek kaymakamlık ve belediye binalarında ziyarette bulunarak ilçelerdeki son durum hakkında brifing aldı.

Vali Arslantaş, ilçe ziyaretlerinde bulundu, System.String[]
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerine giderek kaymakamlık ve belediye binalarında ziyarette bulunarak ilçelerdeki son durum hakkında brifing aldı.

İlk olarak Kemah Kaymakamlığına giden Vali Arslantaş, ilçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçe belediye başkanı Osman Kemal Aslan ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakamlık makamında ilçedeki son durum hakkında ilgililerden brifing alan Vali Arslantaş, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardından İliç Kaymakamlığına giden Vali Ali Arslantaş, ilçe kaymakamı Hicabi Aytemur, ilçe belediye başkanı Mustafa Gürbüz ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakamlık ziyaretinde bulunan Vali Arslantaş, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra Kemaliye ilçesine geçti. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kahraman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Ali Arslantaş, Kemaliye'ye hizmet yolunda kendisine başarılar diledi. İlçe Kaymakamı Mustafa İlhan'ın da hazır bulunduğu ziyarette; Kemaliye'de yapılan çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Arslantaş, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları Vali Ali Arslantaş'a teşekkür ettiler. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:36 Kaynak: İHA
Erzincan, Kemaliye, Kemah, Kaymakamlık, Yaşam
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