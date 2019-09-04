Vali Arslantaş'ın belde ziyaretleri

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Çağlayan ve Mollaköy beldelerini ziyaret ederek belediye başkanlarından çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli turizm merkezlerinden Çağlayan beldesini ziyaret eden Vali Arslantaş, belediye başkanı Haydar Şahin ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Mollaköy beldesine geçen Arslantaş, burada belediye başkanı Kemal Şengül'ü ziyaret etti.