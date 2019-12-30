Vali Arslantaş: "Kimi zaman sevinçle kimi zaman hüzünle kimi zaman iyi kimi zaman kötü ve kimi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Arslantaş: 'Kimi zaman sevinçle kimi zaman hüzünle kimi zaman iyi kimi zaman kötü ve kimi... - Son Dakika

Vali Arslantaş: "Kimi zaman sevinçle kimi zaman hüzünle kimi zaman iyi kimi zaman kötü ve kimi...

6 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Arslantaş:

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


Vali Ali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Kimi zaman sevinçle kimi zaman hüzünle kimi zaman iyi kimi zaman kötü ve kimi zaman da başarıyla geçen bir yılı daha geride bıraktık. Öncelikle güzel umutlarla karşılamakta olduğumuz 2020 yılının güzel şehrimize cennet vatanımıza ve tüm dünyaya iyilikler ve güzellikler getirmesini en içten duygularımla temenni ediyorum. İlimizin başta huzur ve güvenlik olmak üzere her anlamda daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımız ile koordinasyon içinde eğitimden sağlığa, sanayiden turizme, tarım ve hayvancılıktan altyapıya, ulaşıma kadar pek çok alanda önemli çalışmaların yapıldığı bir yılı geride bıraktık.


Bizler, hizmet sunmakla mükellef olduğumuz vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alan bir anlayışla halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hareket ederek 2020 yılında da şehrimizdeki tüm paydaşlarımızla birlikte uyum, işbirliği ve koordinasyon içinde daha güzel bir Erzincan için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın daha güzel bir yaşam sürmelerini temin edecek, huzur ve refahına katkı sağlayacak yatırım ve hizmetlerde bulunmaya devam edeceğiz.


Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm Erzincanlı hemşerilerime, aziz milletimize ve bütün insanlara sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için gerek yurtiçinde ve gerekse de yurtdışında görev yapan askerimize, polisimize ve tüm görevlilerimize Yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZİNCAN

Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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