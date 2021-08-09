VALİ ARSLANTAŞ, KISA SÜRE İÇERİSİNDE HİZMETE GİRECEK YÖRESEL ÜRÜN SATIŞ NOKTALARINDA İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, yapımı devam eden Suludere ve Hacılar Köyleri ile yapımı tamamlanan Yassıgüme Köyü Yöresel Ürün Pazarını yerinde inceledi. Yassıgüme Köyüyle başlayan ve sonrasından 6'ya çıkarılan Yöresel Ürün Pazarı yapım çalışmalarına devam ediliyor. Bugün gerçekleştirdiği incelemeler sırasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Arslantaş, 10 gün içinde hizmete girecek Yassıgüme ve Hacılar Yöresel Ürün Pazarları ile 20 gün içinde hazır hale gelecek Kuruçay Yöresel Ürün Pazar alanında devam eden çalışmaları yerinde gördü. Vali Arslantaş'a incelemeleri sırasında Milletvekili Bayram Özçelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, köylerin muhtarları eşlik ettiler. İncelemeleri sonrası değerlendirmede bulunan Vali Arslantaş; "yılda 11 milyonun üzerinde aracın geçtiği İlimizde, yol turizminden faydalanılması için Afyonkarahisar, Antalya ve Fethiye yolları üzerinde planlanan yöresel ürün pazarı yapım çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. 6 noktada planalanan yöresel ürün satış noktalarından, Yassıgüme'nin tamamlandığını belirten Vali Arslantaş, diğerlerininde yapımlarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurguladı. Amaçlarının çiftçilerimizin, köylülerimizin alın teri ile üretimini gerçekleştirdikleri ürünlerini bu satış noktalarında satarak, gelirlerini artırmalarını sağlamak olduğunu belirtti.