Vali Arslantaş, muhtarlarla bir araya geldi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Tercan ve Otlukbeli ilçelerindeki muhtarlarla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Arslantaş, köy ve mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikayetlerini tespit etmek, yapılan ve yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarını, istihdam konularını ve muhtarların çalışmalarını değerlendirmek üzere Tercan ve Otlukbeli ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.



Arslantaş, yıl içinde iki kez muhtarlarla bir araya gelindiğine dikkati çekerek, ilkbaharda yapılacak, sonbaharda ise yapılan işleri değerlendirerek bir sonraki yıla hazırlık gerçekleştirildiğini söyledi.

Önümüzdeki yılın çalışmalarının ise planlarını yaptıklarını belirten Arslantaş, toplantıda altyapı yatırımları kapsamında gelecek sene başlayacak inşaat çalışma sezonunda ve yıl içinde kurumların ilçelerde gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendireceklerini kaydetti.

Daha sonra Otlukbeli ilçesine giden Arslantaş, 2020 yılında gerçekleştirilecek hizmetlerde, köy ve mahalle muhtarlarının görüş ve düşüncelerinin hizmet verenlere yol gösterici olacağını vurgulayarak, yeni seçilen muhtarları tebrik edip başarılar diledi.

Toplantıda belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum yöneticileri, ilçelerde yapılan ve yapılması planlanan faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıya AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin ve ildeki kamu kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.