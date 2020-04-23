Vali Arslantaş: "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Arslantaş: 'Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e... - Son Dakika

Vali Arslantaş: "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e...

7 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Vali Arslantaş:

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.


Vali Arslantaş, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz bu ay, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği müstesna bir zaman dilimidir.


Güzel hasletlerimizden biri olan aynı sofranın etrafında birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarımızı açma geleneğimizi bu yıl korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştiremeyecek olsak ta inanıyorum ki bilim insanlarının, hekimlerin ve diğer tüm görevlilerin özverili çalışmaları sonucunda ülkemiz ve dünya bu salgınla mücadeleyi kısa süre içerisinde kazanacaktır. Bu süre içerisinde devletimizin aldığı tedbirlere uyarak gerek kendi sağlığımızı gerek ailemizin sağlığını ve gerekse de toplum sağlığını korumak için sorumluluk içinde davranmalıyız. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği salgın hastalıktan en kısa süre içerisinde kurtulmasını ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.


Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli Erzincanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyor, bu mübarek ayın tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum." - ERZİNCAN

Kadir Gecesi, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:15 Kaynak: İHA

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